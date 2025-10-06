Юрист рассказал, когда могут уволить за листания соцсетей на работе

Юрист Хаминский: чтение соцсетей на работе может быть дисциплинарным проступком

Чтение социальных сетей и переписка в мессенджерах может быть признана дисциплинарным проступком, заявил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, такое возможно, если работодатель пропишет в трудовом договоре, что служебный интернет предназначен только для рабочих целей.

В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения, — отметил собеседник телеканала.

При этом листание соцсетей не входит в трудовые обязанности, напомнил он, работодатель не должен оплачивать время, затраченное на такого рода занятия. Лучше посвятить этому обеденный перерыв, подчеркнул аналитик.

