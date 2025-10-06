Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 07:09

Юрист рассказал, когда могут уволить за листания соцсетей на работе

Юрист Хаминский: чтение соцсетей на работе может быть дисциплинарным проступком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтение социальных сетей и переписка в мессенджерах может быть признана дисциплинарным проступком, заявил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, такое возможно, если работодатель пропишет в трудовом договоре, что служебный интернет предназначен только для рабочих целей.

В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения, — отметил собеседник телеканала.

При этом листание соцсетей не входит в трудовые обязанности, напомнил он, работодатель не должен оплачивать время, затраченное на такого рода занятия. Лучше посвятить этому обеденный перерыв, подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что увольнение без двухнедельной отработки возможно, если сотрудник достиг пенсионного возраста или переходит в образовательное учреждение. Юрист Александр Хаминский сообщил, что также об этом можно договориться с работодателем.

До этого кандидат экономических наук и управляющий партнер компании ГК «РосКо» Алена Яковлева отметила, что в заявлении на увольнение необходимо напомнить работодателю о выходном пособии. Во избежание возможных проблем гарантии выходного пособия следует закреплять на бумаге, считает она.

