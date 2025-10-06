Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 09:20

Калорийность банана: от размера до спелости

Один из самых частых вопросов у тех, кто следит за питанием, это сколько калорий в одном банане. Однозначного ответа нет, так как калорийность напрямую зависит от размера плода и его зрелости. Средний банан весом около 100 граммов без кожуры содержит примерно 90–95 килокалорий. Небольшой плод (до 15 см) может потянуть на 70–80 ккал, а крупный (свыше 20 см) — уже на 120–140 ккал. Следовательно, при подсчете калорий важно учитывать индивидуальные параметры фрукта.

Влияние спелости на энергетическую ценность

Степень зрелости банана — еще один ключевой фактор. В зеленоватых недозрелых бананах содержится больше устойчивого крахмала, который сложнее усваивается организмом, и их калорийность может быть немного ниже. По мере созревания крахмал превращается в сахара (глюкозу, фруктозу и сахарозу), делая фрукт слаще и повышая его калорийность. Переспелый банан с темными пятнами на кожуре может содержать уже до 110–120 ккал и более, в основном за счет простых углеводов.

Сколько калорий в банане: разбираемся детально Сколько калорий в банане: разбираемся детально Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пищевая ценность и польза для здоровья

Говорить только о калориях было бы несправедливо. Банан — это целый кладезь полезных веществ. Помимо энергии, он предоставляет организму калий, необходимый для здоровья сердца и мышц, витамин B6, поддерживающий нервную систему, и клетчатку, которая улучшает пищеварение и дарит длительное чувство сытости. Несмотря на наличие сахаров, банан имеет средний гликемический индекс, который повышается при полном созревании.

Бананы в диетическом рационе

Бананы часто исключают из строгих диет, опасаясь их калорийности и содержания углеводов. Однако это ценный источник природной энергии, идеальный для перекуса до или после физической тренировки. Бананы помогают восстановить силы и закрыть «углеводное окно». Главное — знать меру и учитывать размер плода в своем дневном калораже. Для людей, ведущих активный образ жизни, банан станет отличным и полезным дополнением к меню.

Таким образом, калорийность одного банана варьируется в среднем от 70 до 140 килокалорий, завися от его размера и степени спелости. Не стоит бояться этого фрукта из-за мнимой высокой калорийности. Банан — это не просто калории, это полезный перекус, богатый витаминами и минералами, который может стать частью сбалансированного рациона при условии умеренного потребления.

Ранее мы писали о том, как приготовить тающие во рту картофельные оладьи

банан
калории
рецепты
советы
диеты
Оксана Головина
О. Головина
