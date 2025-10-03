Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 08:45

Банановый манник с яблоками. Самый вкусный, пышный, мягкий и ароматный манник на кефире — хит на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот бананово-яблочный манник станет вашим секретным оружием для быстрых и невероятно вкусных завтраков или уютных чаепитий. Он сочетает в себе нежную сладость банана, освежающую кислинку яблок и согревающий аромат корицы. Поразительно, как из таких простых продуктов получается такая роскошная выпечка!

Для теста вам понадобится: 250 г манной крупы, 250 мл кефира, 150 г сахара, 2 яйца, 60 г сливочного масла, 2 банана, 2 яблока, 1 г ванилина, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. соды с горкой и 125 г муки.

Сначала залейте манную крупу кефиром комнатной температуры и оставьте на 30 минут, чтобы манка набухла. Тем временем разомните вилкой бананы в пюре, а яблоки очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Яйца взбейте с сахаром и ванилином до легкой пены, затем добавьте банановое пюре и снова взбейте. Соедините бананово-яичную смесь с набухшей манкой, добавьте растопленное и остуженное сливочное масло, корицу и муку, смешанную с содой. Тщательно перемешайте тесто до однородности. В последнюю очередь аккуратно вмешайте в тесто нарезанные яблоки. Форму для выпекания застелите пергаментом, вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте манник в разогретой до 180 °C духовке около 50–55 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовому маннику дайте немного остыть в форме, прежде чем извлекать и нарезать.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
манник
бананы
яблоки
Мария Левицкая
М. Левицкая
