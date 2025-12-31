Самый праздничный крабовый салат «Корона» с икрой и сырными бортиками — королевское угощение

Этот салат станет истинным украшением вашего праздничного стола, поражая гостей царской роскошью и изысканным исполнением. Нежная основа из крабового мяса и овощей, обрамленная золотистой короной из запеченного сыра, создает потрясающий визуальный эффект. А алые гроздья икры на вершине подобны драгоценным рубинам, завершая образ поистине королевского угощения, которое готовится удивительно просто.

Для приготовления вам понадобится: 300 г крабовых палочек, 100 г красной икры, 1 огурец, 2 яйца, 150 г сыра (типа «Российского»), 2 ст. л. майонез, соль. Для «короны»: 150 г пармезана или другого твёрдого сыра. Сначала приготовьте «корону»: натрите сыр на мелкой тёрке, распределите тонким ровным слоем на пергаменте в виде кольца диаметром 18–20 см. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут до расплавления и лёгкого золочения. Дайте полностью остыть и аккуратно снимите с бумаги. Для начинки яйца отварите и мелко порубите, огурец натрите, крабовые палочки нарежьте кубиком. Смешайте, заправьте майонезом. Аккуратно выложите салат в остывшую сырную корону на блюдо, сверху украсьте икрой. Подавайте, разрезая как торт.

