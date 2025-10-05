В МВД дали совет по поводу одной категории информации о себе в Сети

В профилях в соцсетях не стоит указывать полностью фамилию, имя и отчество, а также дату рождения, сообщили в МВД России. Там пояснили, что эти данные могут позволить мошенникам получить важную информацию и использовать ее в преступных целях, передает ТАСС.

Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию, — сказано в материалах.

В ведомстве подчеркнули, что при виртуальном разговоре можно представляться по имени и фамилии, в этом нет ничего страшного. Однако в публичном поле эти сведения лучше не афишировать.

Ранее стало известно, что мошенники осуществляют массовую рассылку поддельных электронных писем, в которых предлагаются скидки до 50% и бесплатная доставка от имени торговой сети «М.Видео». Целью данной схемы является обман потребителей. Ради несуществующих льгот получателей приглашают перейти по ссылке на фальшивый сайт магазина.

До этого появились данные о новом способе хищения средств с помощью фальшивого бота в мессенджере Telegram, который имитирует интерфейс «Госуслуг». Преступники входят в доверие к людям, предлагая провести мнимую «оцифровку архива», чтобы получить доступ к их финансам.