Аргентинский журналист Тадео Кастельоне, в феврале этого года побывавший в Донецке, назвал действия Киева терроризмом. По его словам, годы жизни мирных жителей «были украдены», передает РИА Новости.

Когда разговариваешь с людьми, первое, что нужно понять, — это то, как были украдены годы их жизни. Больше всего меня поразило то, что я находился рядом с этими людьми в пяти километрах от линии фронта, со всеми вытекающими последствиями пребывания в таких условиях, — подчеркнул Кастельоне.

Аргентинец признался, что происходящее его шокирует. Однако, подчеркнул он, информацию о происходящем очень важно доносить до общественности.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Вооруженные силы Украины устраивают теракты на территории России, так как из-за нехватки личного состава не могут остановить продвижение ВС РФ на фронте. Он напомнил, что украинское командование вынуждено перебрасывать людей с Сумского направления, что образует бреши в обороне.

Тем временем в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух украинцев, которые прошли подготовку для проведения терактов. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что задержанные прошли обучение на Украине в августе прошлого года, они обучались боевой тактике, обращению с оружием и минно-взрывному делу. Их задачей было проведение терактов на территории Херсонской области.