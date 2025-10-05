Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 08:17

«К человеку пришли»: на Украине начали похищать недовольных Зеленским людей

Жительница Шебекино Быкова: СБУ стала похищать недовольных Киевом харьковчан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Службы безопасности Украины стали похищать жителей Харькова, недовольных киевскими властями, заявила в беседе с РИА Новости жительница города Шебекино Анастасия Быкова. Девушка является администратором одного из харьковских чатов, в котором горожане могут высказывать свое недовольство.

Год назад у нас был один участник чата, он и еще один параллельно чат создал. Видимо, понял, что с таким количеством человек опасно общаться. И к этому человеку, после того как он создал чат, наверное, через два месяца пришли, — рассказала Быкова.

Кроме того, начали пропадать люди, выставлявшие в чате фото, по которым можно было определить место их проживания, добавила россиянка. Также она вспомнила о случае, когда СБУ связались с ней и предложили передать «привет» одному из участников чата, которого на тот момент держали в СИЗО.

Ранее Быкова публично обратилась к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека с призывом провести расследование в отношении украинских спецслужб. По словам женщины, сотрудники СБУ хотели ее завербовать, пытая ее 63-летнего отца Андрея Лаптева.

СБУ
похищения
Харьков
Украина
