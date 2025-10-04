Власти Китая начали борьбу с унынием В Китае запустили кампанию по удалению пессимистичного контента в соцсетях

Власти Китая инициировали новую масштабную кампанию по контролю над цифровым пространством, направленную на подавление негативных эмоций. Как сообщает издание Le Monde, правительство намерено искоренять любой контент, который считается излишне пессимистичным или способным расколоть общество.

Уже зафиксированы первые случаи применения санкций в отношении популярных блогеров, чьи публикации подпали под критерии новой политики. Согласно правилам, любые формы выражения безысходности и отчаяния — будь то ключевые слова, текстовые посты, изображения, видеоролики или даже комментарии — подлежат бесследному удалению с интернет-платформ без какого-либо предварительного уведомления авторов.

Ранее сообщалось, что 28% россиян прекратили пользоваться Instagram (деятельность в РФ запрещена) после ухода зарубежных соцсетей с рекламного рынка. Так, 32% пользователей удалили аккаунты, 26% заходят на платформу редко, а активными остались только 3%.

До этого в Тунисе местного жителя приговорили к смертной казни за посты, содержавшие неодобрительные высказывания в адрес президента страны Каиса Саида. Адвокат осужденного подчеркнул, что его клиент не является политическим активистом. По его словам, мужчина — малообразованный рабочий, который в своих публикациях просто выражал недовольство текущей политикой.