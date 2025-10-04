Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 18:34

Власти Китая начали борьбу с унынием

В Китае запустили кампанию по удалению пессимистичного контента в соцсетях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Китая инициировали новую масштабную кампанию по контролю над цифровым пространством, направленную на подавление негативных эмоций. Как сообщает издание Le Monde, правительство намерено искоренять любой контент, который считается излишне пессимистичным или способным расколоть общество.

Уже зафиксированы первые случаи применения санкций в отношении популярных блогеров, чьи публикации подпали под критерии новой политики. Согласно правилам, любые формы выражения безысходности и отчаяния — будь то ключевые слова, текстовые посты, изображения, видеоролики или даже комментарии — подлежат бесследному удалению с интернет-платформ без какого-либо предварительного уведомления авторов.

Ранее сообщалось, что 28% россиян прекратили пользоваться Instagram (деятельность в РФ запрещена) после ухода зарубежных соцсетей с рекламного рынка. Так, 32% пользователей удалили аккаунты, 26% заходят на платформу редко, а активными остались только 3%.

До этого в Тунисе местного жителя приговорили к смертной казни за посты, содержавшие неодобрительные высказывания в адрес президента страны Каиса Саида. Адвокат осужденного подчеркнул, что его клиент не является политическим активистом. По его словам, мужчина — малообразованный рабочий, который в своих публикациях просто выражал недовольство текущей политикой.

Китай
соцсети
блогеры
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме резко высказались о протестах в Грузии после выборов
Стали известны предварительные итоги выборов в Чехии
Мощный снегопад обрушился на российский регион в начале октября
«Реальный психоз»: финский депутат раскритиковал антироссийскую истерию ЕС
TikTok начал банить комментарии из-за необычного смайлика
«Я не потерплю задержки»: Трамп поставил ХАМАС предельно четкий ультиматум
«Требуются доработки»: Гладков пообещал улучшить работу аварийных бригад
Набиев назвал Чемпионат мира U-20 важным событием для Азербайджана
В Тбилиси полиция начала разгонять митингующих водометами
Названа частая проблема, из-за которой растет популярность маммопластики
Власти Китая начали борьбу с унынием
Додик попросил Путина помнить о Балканах на переговорах с Трампом
В США назвали «злейшего врага» ВСУ в Донбассе
Как правильно подготовить снасти к зимнему хранению — советы рыбаку
Протестующие пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси
Известная украинская олимпийская чемпионка отказалась от дома в США
Нейрохирург рассказал о невиданных прежде травмах на СВО
Поддержавший Россию норвежский лыжник высказался о бойкоте Олимпиады-2026
Стала известна судьба упавшего в Фонтанку водителя Porsche
«Это полное безумие»: на Западе пришли в ужас из-за помощи Британии ВСУ
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.