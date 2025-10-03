«Одноклассники» запустят проект «Сохраним наш мир» ко Дню защиты животных

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Музеем Банка России и Государственным Эрмитажем запустит проект «Сохраним наш мир». Его приурочили ко Всемирному дню защиты животных.

В рамках проекта пользователям представят серию познавательных видеороликов и постов. Эксперты-нумизматы расскажут им о животных, изображенных на монетах из коллекции специалистов.

Интересные факты о редких представителях фауны пользователи узнают с помощью карточек «Красная книга». Это памятная серия монет с изображениями животных под угрозой исчезновения. Специально к празднику в соцсети также запустили наборы тематических стикеров и рамок.

Ранее «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» запустили проект «Как в сказке». В ходе него пользователи смогли послушать 15 сказок разных народов России. Проект приурочили ко Дню коренных народов.