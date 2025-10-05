«Болезненный процесс»: политолог рассказал о будущем Евросоюза Политолог Перенджиев: ЕС не грозит распад даже при разделении на макрорегионы

Евросоюз продолжит свое существование даже при текущих разногласиях стран — членов организации, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. При этом он допустил, что организация может распасться на условные макрорегионы.

Возможно, Европейский союз условно распадется на макрорегионы. Но это не значит, что формально он завершит свое существование в текущем виде. Он может модернизироваться, может произойти децентрализация власти в отношении конкретных макрорегионов в Европейском союзе. Однако формально какое-то правление Европейского союза все равно останется, — объяснил Перенджиев.

Политолог подчеркнул, что европейское общество не готово к распаду организации. Страны — члены ЕС связаны социальными и экономическими отношениями, в частности, единой валютой и свободным перемещением, пояснил он.

Революционных изменений не будет. Существует определенная связь между властью и обществом. Общество пока не готово к таким резким переменам, как это может показаться. Люди уже привыкли к тому, что они находятся в Европейском союзе, и есть определенные вопросы, связанные с передвижением по Европе. Существует единая валюта, и многое другое сделано для того, чтобы скрепить этот Европейский союз именно экономически и социально. Поэтому это процесс, который может восприниматься болезненно, и все происходит со временем, — подытожил Перенджиев.

Ранее Франция, Нидерланды и Греция выразили несогласие с предложением о переходе к голосованию квалифицированным большинством при процедуре принятия новых государств в Европейский союз. Такая инициатива также вряд ли получит поддержку со стороны Дании.