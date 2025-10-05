Названы способы защиты детей от мошенников

Клуб «Валдай»
Обеспечение кибербезопасности детей является ответственностью родителей, заявила ТАСС эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. По ее мнению, взрослые должны формировать у детей алгоритмы правильного поведения, разъяснять важность сохранения конфиденциальных данных и применять технические средства защиты.

Создайте алгоритм действий. Договоритесь, что при любом подобном звонке или сообщении ребенок должен немедленно прекратить разговор, сообщить вам или уточнить информацию у классного руководителя, — сказала эксперт.

Специалист рекомендовала проводить с детьми регулярные беседы о правилах безопасности в интернете. Она подчеркнула необходимость объяснять, что коды из СМС-сообщений нельзя передавать ни при каких обстоятельствах, даже если звонящий представляется знакомым человеком, преподавателем или сотрудником учебного заведения. Пожарская также отметила важность доступного разъяснения ценности персональной информации на простых примерах.

Ранее в МВД сообщили о новой схеме мошенничества: злоумышленники рассылают гражданам фальшивые налоговые уведомления, которые оформлены как официальные сообщения от банковских учреждений. В этих электронных письмах преступники информируют о введении дополнительного налогового сбора и предстоящем автоматическом списании денежных средств с банковских счетов.

