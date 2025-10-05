Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 08:51

Трамп распорядился отправить в Чикаго сотни нацгвардейцев

Трамп направит в Чикаго 300 солдат Нацгвардии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился отправить в Чикаго 300 солдат Национальной гвардии, заявила представитель Белого дома Абигейл Джексон. По ее словам, которые приводит агентство France-Presse, такая мера принята для защиты федеральных служащих и активов.

Президент Трамп утвердил [отправку] 300 нацгвардейцев для защиты федеральных служащих и активов, — заявила Джексон.

Как уточнил в социальной сети Х губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер, военные будут переведены под федеральный контроль. Он отметил, что изначально Белый дом выступил с ультиматумом использовать нацгвардию. Однако Прицкер считает, что разворачивать военных в штате нет необходимости.

Ранее в Чикаго произошел инцидент с применением огнестрельного оружия против полицейского патруля. Правоохранительные органы были вынуждены открыть ответный огонь по вооруженной женщине.

При этом сам Трамп считает Чикаго худшим и самым опасным городом в мире. Он пообещал в кратчайшие сроки решить проблему преступности в городе, аналогично тому, как это было сделано в Вашингтоне.

США
Дональд Трамп
Чикаго
Иллинойс
Нацгвардия
