05 октября 2025 в 08:49

В США спрогнозировали, какие страны затронет украинский конфликт

WP: конфликт на Украине может распространиться на территорию Польши

Гданьск, Польша Гданьск, Польша Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Украинский конфликт может распространиться на территорию Польши и других государств — членов НАТО, с таким прогнозом выступила журналистка Анна Гусарская в своей публикации для The Washington Post. Она призналась, что сама научилась отличать модели дронов и освоила навыки первой помощи.

Мои новые навыки пригодятся, когда конфликт дойдет до Польши, — заявила журналистка.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что республика в настоящее время не намерена разрывать дипломатические отношения с Россией. При этом он допустил возможность закрытия последнего российского консульского учреждения в Гданьске. Ранее в Польше функционировали три консульства РФ.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о приобретении у США ракет «воздух — воздух» AMRAAM. Речь идет о модификации D, предназначенной для истребителей пятого поколения F-35. По словам руководителя оборонного ведомства, эти боеприпасы оснащены системой радиолокационного наведения.

Польша
НАТО
СВО
конфликты
