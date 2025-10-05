Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 10:21

«Большой вопрос»: на Украине заявили о готовности США к эскалации с Россией

Арестович: США готовы пойти на эскалацию в отношениях с Россией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Американские власти готовы к эскалации с Россией, однако пока неясно, пойдут ли на нее, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, сигналом к этому стало заявление президента США Дональда Трампа о намерении «наказывать» РФ.

Что касается эскалации [США] против России, то, как только Трамп объявил, что будет «наказывать» РФ, считайте, что они готовы к эскалации. Пойдут ли они на эскалацию — большой вопрос, — подчеркнул Арестович.

Ранее внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен выразил мнение, что Киев не получит новейшие модификации американских ракет Tomahawk, потому что это будет рискованно для Запада. В то же время старые ракеты не будут эффективны, отметил он.

До этого стало известно, что Вашингтон кардинально изменил свою позицию по вопросу предоставления Украине разведданных для атак на российские энергетические объекты. По некоторым данным, Трамп якобы уже распорядился подготовить передачу дополнительной развединформации для нанесения украинской стороной дальнобойных ударов по энергетическому сектору РФ.

