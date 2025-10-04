Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 07:44

В США объяснили, почему Киев не получит новые модификации Tomahawk

Аналитик Хеннингсен: Киеву не отдадут новые модификации Tomahawk

Эсминец запускает Tomahawk Эсминец запускает Tomahawk Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев не получит новейшие модификации американских ракет Tomahawk, потому что это будет рискованно для Запада, заявил американский журналист, главный редактор портала 21st Century Wire и внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, старые же ракеты не будут эффективны.

Они не будут самыми современными. Это невозможно по ряду причин. Из-за [возможности] раскрытия технологий: если они попадут в руки россиян, если они упадут, не разорвавшись, и так далее, — пояснил он.

Аналитик добавил, что эти ракеты снова кажутся всем «чудо-оружием». Некоторые западные политики действительно верят, что это изменит ход битвы, однако передаче новейших вооружений ВСУ это не поспособствует, считает он.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Tomahawk могут попасть на Украину после их перепродажи Великобритании и Германии. По его мнению, Киев не располагает носителями данных боеприпасов. Вероятная поставка Tomahawk Киеву не произойдет в ближайшем будущем, считает Дандыкин.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Он считает, что в России «нет неприкосновенных мест».

