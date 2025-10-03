На Западе заметили тревожные изменения в отношении Трампа к России

На Западе заметили тревожные изменения в отношении Трампа к России FT: США готовят передачу данных ВСУ для атак на российскую энергетику

Администрация президента США Дональда Трампа кардинально изменила свою позицию по вопросу предоставления Украине разведданных для атак на российские энергетические объекты, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Глава Белого дома, однако, продолжает выступать против использования средств американских налогоплательщиков для помощи Киеву, считая, что финансирование должны осуществлять союзники Украины по НАТО.

По данным издания, Трамп якобы уже распорядился подготовить передачу дополнительной разведывательной информации для нанесения украинской стороной дальнобойных ударов по энергетическому сектору России. Окончательное решение по данному вопросу пока не объявлено, подчеркивает FT.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о готовности России к продолжению диалога с Соединенными Штатами по украинской проблематике. Он также отметил конструктивный характер предыдущего взаимодействия с американским лидером.