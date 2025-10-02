Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 22:25

Путин высказался о продолжении переговоров с Трампом по Украине

Путин: Россия открыта для дискуссии с Трампом по Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия открыта для продолжения диалога с США по украинскому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он также отметил продуктивность предыдущего контакта с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Россия готова продолжать дискуссию с Трампом по Украине,заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что состоявшаяся встреча с Трампом на Аляске была целиком посвящена поиску путей урегулирования затяжного конфликта. В ходе переговоров стороны детально обсудили потенциальные механизмы и варианты разрешения кризиса, сознательно не отвлекаясь на иные темы двусторонней повестки, резюмировал Путин.

Ранее российский лидер задался вопросом, каким образом можно охарактеризовать Североатлантический альянс. Так он отреагировал на сравнение ВС России с «бумажным тигром». Президент напомнил, что российские вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу и успешно продвигаются по всем основным направлениям.

До этого Путин назвал свое отличие от императора Александра I. Он отметил, что последний был императором, в отличие от его статуса избранного президента. Он также подчеркнул, что Александр I силой объединил Европу, победив врага, вторгшегося на территорию России.

