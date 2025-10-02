Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром» Путин: российская армия уверенно продвигается, ее нельзя назвать бумажным тигром

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» задался вопросом, каким образом можно охарактеризовать Североатлантический альянс. Так он отреагировал на сравнение с «бумажным тигром». Президент напомнил, что российские вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу и успешно продвигаются по всем основным направлениям.

И везде российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу. Если мы так уверенно себя чувствуем и продвигаемся и мы бумажный тигр, то что тогда НАТО? Главное, что мы уверены в себе, — прокомментировал Путин.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основное внимание на этой встрече уделено обсуждению концепции полицентричного мирового порядка и анализу возможных путей его эволюции. В форуме участвуют 140 экспертов более чем из 40 стран.

Ранее Путин назвал свое отличие от императора Александра I. Он отметил, что последний был императором, в отличие от его статуса избранного президента. Он также подчеркнул, что Александр I силой объединил Европу, победив врага, вторгшегося на территорию России.