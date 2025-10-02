Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 19:59

Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

Путин: российская армия уверенно продвигается, ее нельзя назвать бумажным тигром

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» задался вопросом, каким образом можно охарактеризовать Североатлантический альянс. Так он отреагировал на сравнение с «бумажным тигром». Президент напомнил, что российские вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу и успешно продвигаются по всем основным направлениям.

И везде российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу. Если мы так уверенно себя чувствуем и продвигаемся и мы бумажный тигр, то что тогда НАТО? Главное, что мы уверены в себе, — прокомментировал Путин.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основное внимание на этой встрече уделено обсуждению концепции полицентричного мирового порядка и анализу возможных путей его эволюции. В форуме участвуют 140 экспертов более чем из 40 стран.

Ранее Путин назвал свое отличие от императора Александра I. Он отметил, что последний был императором, в отличие от его статуса избранного президента. Он также подчеркнул, что Александр I силой объединил Европу, победив врага, вторгшегося на территорию России.

Владимир Путин
Россия
НАТО
Дональд Трамп
Валдай
