05 октября 2025 в 10:04

Забудьте о булочках с маком! Этот польский рулет изменит вашу жизнь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маковец — это классический польский десерт, который сочетает в себе мягкое дрожжевое тесто и ароматную маковую начинку. Для теста берут 500 граммов муки, 200 миллилитров теплого молока, 100 граммов сахара, 80 граммов мягкого сливочного масла, одно яйцо и 20 граммов свежих дрожжей, замешивая всё до однородной и эластичной консистенции. Тесто оставляют подниматься до увеличения в объеме.

Для начинки используют 200 граммов молотого мака, смешанного с 100 граммами сахара и 50 граммами мягкого сливочного масла. Часто добавляют горсть изюма и немного цедры лимона, чтобы усилить аромат. Начинка получается густой, ароматной и сладкой, но не приторной.

Процесс приготовления маковца прост: тесто раскатывают в прямоугольный пласт, равномерно распределяют маковую начинку и аккуратно сворачивают рулет. Перед выпеканием рулет смазывают взбитым яйцом для золотистой корочки. После запекания при 180 градусах около 35–40 минут маковец получается мягким внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи.

Попробуйте приготовить маковец дома и окунитесь в атмосферу польской кухни. Этот рулет идеально подходит для семейного завтрака, праздничного стола или уютного чаепития с ароматным чаем или кофе.

Ранее мы поделились рецептом картофельного немецкого салата.

национальная кухня
десерты
выпечка
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
