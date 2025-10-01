Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 18:41

Три ингредиента превращают обычный картофель в кулинарный немецкий шедевр

Три ингредиента превращают обычный картофель в кулинарный немецкий шедевр Три ингредиента превращают обычный картофель в кулинарный немецкий шедевр Фото: Shutterstock/FOTODOM

Немецкий картофельный салат — это классическое блюдо немецкой кухни, которое сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус. Главный ингредиент — 1 кг картофеля, который варят до мягкости и нарезают ломтиками. Особенность рецепта — заправка на основе 3 ст. ложек уксуса, 5 ст. ложек растительного масла и 1 ст. ложки горчицы, которая делает салат легким и ароматным.

В традиционный рецепт немецкого картофельного салата также входят 1–2 луковицы и пучок свежей зелени, которые придают блюду свежесть и пикантность. Иногда добавляют 2–3 маринованных огурца, чтобы подчеркнуть характерный кисло-сладкий вкус. Такой салат идеально подходит как гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо.

Процесс приготовления прост: картофель отваривают, нарезают и смешивают с заправкой, затем добавляют лук и зелень. Важно дать салату немного настояться, чтобы ингредиенты пропитались ароматами.

Попробуйте приготовить немецкий картофельный салат дома и ощутите настоящую атмосферу немецкой кухни. Это блюдо идеально для семейного обеда, праздника или пикника на свежем воздухе.

Ранее мы рассказали, как приготовить гаспачо.

национальная кухня
картошка
салаты
горчица
Анна Скворцова
А. Скворцова
