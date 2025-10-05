Семья из четырех человек погибла при столкновении с трактором

Легковой автомобиль столкнулся с трактором на трассе Талица — Бутка в Свердловской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, в результате погибла семья из четырех человек. Предполагается, что водитель трактора выехал на встречную полосу, после чего допустил столкновение.

4 октября вечером на 28-м километре автодороги Талица — Бутка Талицкого района произошло ДТП, в котором погибла семья из четырех человек. По предварительной информации, трактор МТЗ-82, не имевший государственной регистрации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio, — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшими оказались 27-летний мужчина-водитель, 26-летняя и 20-летняя женщины, а также четырехлетняя девочка. Семья направлялась из Талицы в село Казаковское. При этом ребенок перевозился в детском автокресле.

