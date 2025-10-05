Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 10:02

В Чернигове энергетический объект получил серьезные повреждения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Чернигове на севере Украины поврежден энергетический объект, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. Он предупредил об аварийных отключениях электричества. Пожар также произошел на одном из предприятий в районе города Нежина.

Из-за повреждения энергообъекта наблюдаются отключения света в одном из районов города, — уточнил Чаус.

Очевидцы утверждают, что на черниговском предприятии горят резервуары с топливом. Информация о пострадавших не поступала.

В украинском Львове утром 5 октября остановился общественный транспорт. Мэр города Андрей Садовой призвал жителей оставаться в укрытиях. При этом ночью он предупреждал о взрывах во Львове. Они раздались также в городе Бурштыне Ивано-Франковской области, Чернигове и Хмельницкой области. Садовой также сообщил, что пожар произошел в индустриальном парке Sparrow во Львове.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что удар ВС РФ по подстанции в украинском Славутиче является зеркальным ответом на атаки украинских войск, в том числе регулярные обстрелы Запорожской АЭС. По его словам, это предельно ясный сигнал для властей в Киеве.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Украина
Чернигов
пожары
предприятия
