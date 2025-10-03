Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 13:46

Три картофелины и 2 яйца — хрустящие лепешки на завтрак! Такую картошку съедят без ничего

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные лепешки — это мое спасение, когда нужно накормить семью вкусным завтраком за считаные минуты. Они получаются невероятно хрустящими снаружи и нежными внутри. Такие лепешки хороши сами по себе, но если у вас есть сметана или любимый соус, это будет идеальная пара. Это блюдо никогда не надоедает, потому что в тесто всегда можно добавить немного зелени, сыра или мелко нарезанной колбасы, чтобы получить новый вкус.

Для приготовления вам понадобится 3 средние картофелины, 2 яйца, 3-4 ст. л. муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель тщательно вымойте, очистите и натрите на мелкой терке. Чтобы картошка не потемнела, можно слегка сбрызнуть ее лимонным соком, но это необязательно. Возьмите чистую марлю или просто руками хорошо отожмите из натертой массы лишний сок — это главный секрет хрустящих лепешек .

В миску с отжатым картофелем разбейте 2 яйца, добавьте соль, перец и муку. Тщательно перемешайте до однородности. Муку добавляйте постепенно, консистенция теста должна быть как на оладьи — не слишком густое, но и не жидкое.

Хорошо разогрейте на сковороде растительное масло. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие лепешки, и слегка прижимайте их лопаткой. Обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Готовые лепешки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
