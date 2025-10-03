Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:15

В Госдуме предложили провести кредитную амнистию для некоторых россиян

Глава СРЗП Миронов предложил кредитную амнистию для россиян с низким доходом

Заемщикам с низким доходом, потерявшим работу и получившим инвалидность, нужно дать возможность кредитной амнистии, заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По словам депутата, переданным 360.ru, она должна касаться пеней и штрафов.

Мы предлагаем ввести амнистируемый период на срок до 20 лет, в течение которого заемщик будет выплачивать только «тело» кредита, при этом не платишь никаких процентов, штрафов, пеней, — сказал Миронов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что новый законопроект позволит семьям с детьми брать более длительные кредитные каникулы по ипотеке при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. По его словам, вместо текущих шести месяцев кредитных каникул они могут длиться до полутора лет, при этом часть процентов можно будет выплачивать позже равными долями.

Госдума
Россия
долги
штрафы
