В ГД объяснили, как изменились кредитные каникулы для семей с детьми Депутат Говырин: кредитные каникулы для семей с детьми продлили до 1,5 года

Новый законопроект позволит семьям с детьми брать более длительные кредитные каникулы по ипотеке при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка, сообщил депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в комментарии NEWS.ru. По его словам, вместо текущих шести месяцев кредитных каникул они могут длиться до полутора лет, при этом часть процентов можно будет выплачивать позже равными долями.

Суть в том, что согласно новому законопроекту, кредитные каникулы становятся более длинными — вместо шести месяцев продлеваются до полутора лет, и по сути предоставляется рассрочка на уплату процентов для семей в случае рождения либо усыновления второго или последующего ребенка (до достижения ребенка полутора лет) и при этом критерий снижения дохода не применяется. <…> Предлагаемые изменения представляют собой важный элемент комплексной стратегии, направленной на улучшение социально-экономического положения семей с детьми, — сказал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что пособия по беременности и родам, материнский капитал, а также больничные по уходу за ребенком будут повышены с 2026 года. По его словам, с начала следующего года также начнет действовать новая налоговая льгота для семей с детьми.