03 октября 2025 в 14:48

Трехкратный лауреат «Оскара» признался в любви к Москве

Оливер Стоун назвал Москву городом прекрасного будущего

Оливер Стоун Оливер Стоун Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Трехкратный обладатель премии «Оскар» Оливер Стоун признался, что любит приезжать в Москву. Он назвал российскую столицу удивительным и современным городом с высоким уровнем технологического развития, сообщает агентство «Москва».

В мае я был приятно удивлен, как развивается кинопроизводство в Москве, какие применяются технологии. Сам город очень чистый, по улицам ездят роботы-доставщики, в парках убираются роботы-уборщики, — сказал Стоун на международном саммите Moscow Startup Summit.

В своей речи режиссер также выразил убежденность в том, что Россия, Иран, Китай, США и другие страны могут быть партнерами. По его мнению, нет никаких объективных причин для отсутствия такого сотрудничества, сообщает РАПСИ.

Ранее Стоун рассматривал возможность съемок масштабного исторического фильма в Москве. Этот вопрос он обсуждал с руководителем департамента культуры столицы Алексеем Фурсиным. Фурсин добавил, что режиссер выразил восхищение темпами развития российской киноиндустрии и отметил, что рад возможностям, которые открываются для местных продюсеров. Фурсин уверен, что в будущем они смогут более детально обсудить все аспекты сотрудничества.

