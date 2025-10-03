Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 14:57

Россиянина задержали в Сингапуре по запросу американской стороны

Гражданина России задержали в Сингапуре по обвинению в нарушении законов США

Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look Press

Гражданина РФ задержали в Сингапуре по запросу американских властей, заявило российское посольство в Telegram-канале. По данным диппредставительства, мужчину обвиняют в нарушении законодательства США в сфере борьбы с кибермошенничеством.

3 октября полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина РФ по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США, — говорится в сообщении.

Дипломаты направили запрос в полицию Сингапура и получили подтверждение этой информации. Посольство находится в контакте с окружением россиянина. Также ему были переданы данные местных адвокатов для оказания юридической помощи.

По данным Telegram-канал Baza, задержанным мог оказаться бизнесмен Алекс Кано (настоящее имя — Александр Ласкин). С 2014 года он издавал журнал «Русский Сингапур», руководил компаниями Ural Asia Pte, Zapad Invest и Gazbank, а также входил в совет директоров Сингапурской ассоциации медиа-издателей.

Ранее сообщалось, что посольство России в Мьянме помогло найти и освободить россиянку, похищенную для работы в мошеннических кол-центрах. Местонахождение женщины было установлено совместно с мьянманскими властями. Ее вывезли обманным путем с территории Таиланда.

Сингапур
россияне
задержания
США
