Политтехнолог предположил ключевую цель выступления Путина на «Валдае» Политтехнолог Баширов: Путин во время выступления объяснил политику России

В ходе своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин объяснил всему миру политику своей страны, заявил «ФедералПресс» политолог Марат Баширов. По мнению эксперта, российский лидер четко донес до публики, что интересы РФ должны быть защищены.

Я бы назвал эту речь философско-мировоззренческой: Путин обозначил видение мировой политики. В момент сложной обстановки в мире Путин не только объяснял действия России, он вложил в свою речь философскую основу своей политики, которая содержала моральные, исторические, ценностные объяснения наших действий, — высказался Баширов.

Он добавил, что Путин не преследовал целей расслабить кого-то. По его словам, президент открыто заявлял, что Россия может жестко ответить в случае национальной угрозы.

Ранее Путин заявил, что при нынешней ситуации в мире следует быть готовыми ко всему. По словам главы государства, в настоящее время ставки чрезвычайно высоки.