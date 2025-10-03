Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 14:45

Политтехнолог предположил ключевую цель выступления Путина на «Валдае»

Политтехнолог Баширов: Путин во время выступления объяснил политику России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В ходе своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин объяснил всему миру политику своей страны, заявил «ФедералПресс» политолог Марат Баширов. По мнению эксперта, российский лидер четко донес до публики, что интересы РФ должны быть защищены.

Я бы назвал эту речь философско-мировоззренческой: Путин обозначил видение мировой политики. В момент сложной обстановки в мире Путин не только объяснял действия России, он вложил в свою речь философскую основу своей политики, которая содержала моральные, исторические, ценностные объяснения наших действий, — высказался Баширов.

Он добавил, что Путин не преследовал целей расслабить кого-то. По его словам, президент открыто заявлял, что Россия может жестко ответить в случае национальной угрозы.

Ранее Путин заявил, что при нынешней ситуации в мире следует быть готовыми ко всему. По словам главы государства, в настоящее время ставки чрезвычайно высоки.

президенты
Россия
Владимир Путин
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отъезд в Британию, слова об Украине, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Telegram, Pinterest и Twitch получили неутешительное решение суда
Воробьев рассказал о важности коммуникации с населением
Раскрыты подробности переформирования бригады «Эспаньола»
Аллегрова сделала Игорю Крутому признание, о котором молчала все годы
Ушла из жизни старейшина Художественного театра Нина Гуляева
«Очень рада»: победительница Игр стран СНГ о бое с соотечественницей
Последний тост НАТОвца: ВС РФ ударили по ресторану «Тбилисо», кого накрыли
Знаменитый шотландский пирог с мясом: идеален для обеда или ужина
АвтоВАЗ объяснил, почему не осматривает попавшую в ДТП из-за руля «Весту»
Российские таможенники пресекли ввоз контрабандных Cartier и Dior
Меркель возмутилась из-за речи Макрона на Дне германского единства
Четыре человека погибли в жесткой аварии во Владимирской области
«Самобытная и суверенная»: Путин назвал истинную силу России
Появились подробности о «поясе крепостей» Украины для сдерживания России
В Госдуме ответили, почему министр из Литвы проигнорировал вопрос о Крыме
Какие советские и дореволюционные открытки стоят дорого: гид коллекционера
Российский клуб подписал 75-летнего футболиста
Политолог указал на главные различия между выступлениями Путина и Трампа
Путин воздал должное героям, защищавшим Родину ценой жизни
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.