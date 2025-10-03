Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:00

«Альтернативная модель мироустройства»: политолог о речи Путина на «Валдае»

Политолог Матюшенков: Путин сформулировал альтернативную модель мироустройства

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сформулировал складывающуюся альтернативную модель мироустройства, заявил «ФедералПресс» политолог Дмитрий Матюшенков. По его словам, российский лидер в своей речи позиционировал свою страну как активного участника многополярного мира.

Речь, посвященная становлению полицентричного миропорядка, демонстрирует не просто реакцию на текущие события, а попытку сформулировать складывающуюся альтернативную модель мироустройства, в которой есть место для всех членов мирового сообщества, — высказался Матюшенков.

По мнению политолога, глава государства в своем выступлении четко отметил окончательный разрыв с иллюзиями о потенциальном сотрудничестве с Западом. По словам Матюшенкова, Путин акцентировал внимание на «неделимости безопасности», а также обозначил новую стратегию РФ в условиях современной геополитики.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что Путин на «Валдае» объяснил всему миру политику своей страны. По мнению эксперта, российский лидер четко донес до публики, что интересы РФ должны быть защищены.

