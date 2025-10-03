В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свеклы Минсельхоз: сбор сахарной свеклы ожидается на 6,7% больше, чем в прошлом году

Сбор сахарной свеклы в этом году ожидается на 6,7% больше показателя 2024 года, сообщили в Минсельхозе. Как передает 360.ru, урожай может составить 48,1 млн тонн. Таким образом в ведомстве оценили слухи о якобы фиксирующемся в этом году неурожае.

На сегодняшний день в России собрано около 22,7 млн тонн сахарной свеклы — это на 14% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Краснодарского края Александр Шипулин рассказал, что аномальная засуха, которую зафиксировали в южных регионах России, негативно повлияет на урожай сахарной свеклы. По его словам, под ударом также оказались подсолнечник и кукуруза.