Котлеты с картофелем в сметанно-томатном соусе: простое блюдо в духовке

Котлеты с картофелем в сметанно-томатном соусе: готовим простое блюдо в духовке. Это воплощение домашнего уюта. Сочные мясные шарики, мягкий картофель и ароматная заливка создают гармоничное сочетание, которое понравится и взрослым, и детям. Идеальное блюдо для сытного семейного ужина без лишних хлопот.
Ингредиенты
- Фарш мясной — 400 г
- Картофель — 3-4 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Булка — 100 г
- Молоко — 100 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 2 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Кетчуп — 1 ст. л.
- Вода — 100 мл
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Зелень — для подачи
Приготовление
- Приготовьте фарш: с мешайте мясной фарш с мелко нарезанным луком, чесноком, яйцом и размоченной в молоке булкой, посолите и поперчите. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в муке и выложите в смазанную форму.
- Между котлетами разместите нарезанный кубиками картофель. Запекайте 15 минут при 220°C. Смешайте сметану, кетчуп и воду, залейте соусом котлеты с картофелем и готовьте еще 20 минут. Подавайте, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!
