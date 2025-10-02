Котлеты с картофелем в сметанно-томатном соусе: простое блюдо в духовке

Котлеты с картофелем в сметанно-томатном соусе: простое блюдо в духовке

Котлеты с картофелем в сметанно-томатном соусе: готовим простое блюдо в духовке. Это воплощение домашнего уюта. Сочные мясные шарики, мягкий картофель и ароматная заливка создают гармоничное сочетание, которое понравится и взрослым, и детям. Идеальное блюдо для сытного семейного ужина без лишних хлопот.

Ингредиенты

Фарш мясной — 400 г

Картофель — 3-4 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Булка — 100 г

Молоко — 100 мл

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Кетчуп — 1 ст. л.

Вода — 100 мл

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Зелень — для подачи

Приготовление

Приготовьте фарш: с мешайте мясной фарш с мелко нарезанным луком, чесноком, яйцом и размоченной в молоке булкой, посолите и поперчите. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в муке и выложите в смазанную форму. Между котлетами разместите нарезанный кубиками картофель. Запекайте 15 минут при 220°C. Смешайте сметану, кетчуп и воду, залейте соусом котлеты с картофелем и готовьте еще 20 минут. Подавайте, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили куриные котлеты с сыром в духовке. Готовим вкусно и без жарки в масле.