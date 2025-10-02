Клуб «Валдай»
Котлеты с картофелем в сметанно-томатном соусе: простое блюдо в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты с картофелем в сметанно-томатном соусе: готовим простое блюдо в духовке. Это воплощение домашнего уюта. Сочные мясные шарики, мягкий картофель и ароматная заливка создают гармоничное сочетание, которое понравится и взрослым, и детям. Идеальное блюдо для сытного семейного ужина без лишних хлопот.

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 400 г
  • Картофель — 3-4 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Булка — 100 г
  • Молоко — 100 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Кетчуп — 1 ст. л.
  • Вода — 100 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Приготовьте фарш: с мешайте мясной фарш с мелко нарезанным луком, чесноком, яйцом и размоченной в молоке булкой, посолите и поперчите. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в муке и выложите в смазанную форму.
  2. Между котлетами разместите нарезанный кубиками картофель. Запекайте 15 минут при 220°C. Смешайте сметану, кетчуп и воду, залейте соусом котлеты с картофелем и готовьте еще 20 минут. Подавайте, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили куриные котлеты с сыром в духовке. Готовим вкусно и без жарки в масле.

котлеты
картошка
картофель
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
