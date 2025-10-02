Стожки с картошкой и фаршем! Когда надоели обычные котлеты и гарниры. Это оригинальное и сытное блюдо, которое сочетает в себе сочные мясные котлеты и нежное картофельное пюре под хрустящей сырной корочкой. Идеальный вариант для семейного ужина, когда хочется порадовать близких чем-то особенным, но без лишних хлопот.
Ингредиенты
- Фарш мясной — 1 кг
- Картофель — 1 кг
- Лук репчатый — 200 г
- Хлеб пшеничный — 200 г
- Сыр твердый — 150 г
- Майонез — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Приготовьте фарш: пропустите мясо и лук через мясорубку, добавьте размоченный в воде хлеб, соль и перец. Сформируйте плоские котлеты. Картофель отварите до готовности, разомните в чистое пюре без добавок и полностью остудите. Из холодного пюре сформируйте шарики, равные по размеру котлетам.
- На противень выложите котлеты, сверху разместите картофельные шарики, смажьте майонезом и посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили драники со шкварками по-белорусски. Картофельные биточки, жаренные на сале.