Салат «Нежность» из 5 простых ингредиентов: режем соломкой и получаем воздушную текстуру! Идеальный выбор для романтического ужина или семейного обеда, когда хочется чего-то легкого, но в то же время сытного и гармоничного.

Ингредиенты

Грудка куриная — 1 шт.

Огурцы свежие — 2 шт.

Морковь отварная — 1 шт.

Яйца — 4 шт.

Сыр твердый — 100 г

Майонез — 150 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Укроп — для украшения

Приготовление

Куриную грудку отварите до готовности и нарежьте соломкой. Огурцы и морковь нарежьте соломкой, яйца и сыр — на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. Выкладывайте салат слоями: курица, майонез, огурцы, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез, сыр. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.