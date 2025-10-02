Салат «Нежность» из 5 простых ингредиентов: режем соломкой и получаем воздушную текстуру! Идеальный выбор для романтического ужина или семейного обеда, когда хочется чего-то легкого, но в то же время сытного и гармоничного.
Ингредиенты
- Грудка куриная — 1 шт.
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Морковь отварная — 1 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Майонез — 150 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Укроп — для украшения
Приготовление
- Куриную грудку отварите до готовности и нарежьте соломкой. Огурцы и морковь нарежьте соломкой, яйца и сыр — на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.
- Выкладывайте салат слоями: курица, майонез, огурцы, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез, сыр. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа перед подачей. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.