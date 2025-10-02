Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 12:00

Салат «Нежность» из 5 простых ингредиентов: режем соломкой и получаем воздушную текстуру

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Нежность» из 5 простых ингредиентов: режем соломкой и получаем воздушную текстуру! Идеальный выбор для романтического ужина или семейного обеда, когда хочется чего-то легкого, но в то же время сытного и гармоничного.

Ингредиенты

  • Грудка куриная — 1 шт.
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Морковь отварная — 1 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Майонез — 150 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Укроп — для украшения

Приготовление

  1. Куриную грудку отварите до готовности и нарежьте соломкой. Огурцы и морковь нарежьте соломкой, яйца и сыр — на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.
  2. Выкладывайте салат слоями: курица, майонез, огурцы, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез, сыр. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
