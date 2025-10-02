Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 11:00

Ребрышки с овощами в духовке: питательное блюдо без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ребрышки с овощами в духовке: питательное блюдо без хлопот! Мясо, запеченное с картофелем и морковью, получается невероятно сочным, а помидоры и специи создают насыщенный аромат. Минимум подготовки — максимум удовольствия!

Ингредиенты

  • Ребрышки свиные — 1,5 кг
  • Картофель — 4-5 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Горчица — 2 ч. л.
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Специи для мяса — по вкусу

Приготовление

  1. Ребрышки надрежьте между косточками, замаринуйте в смеси горчицы, соевого соуса, масла, соли и специй на 20–30 минут. Овощи нарежьте крупными дольками: картофель четвертинками, морковь толстыми кружками, лук кольцами, помидоры половинками.
  2. На дно формы выложите картофель, посолите, сверху распределите ребрышки и остальные овощи, посыпьте измельченным чесноком. Накройте фольгой и запекайте 1–1,5 часа при 180 °C до мягкости мяса и картофеля. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили свинину «По-столовски» в сметанном соусе! Такая нежная, прям разваливается.

