Ребрышки с овощами в духовке: питательное блюдо без хлопот! Мясо, запеченное с картофелем и морковью, получается невероятно сочным, а помидоры и специи создают насыщенный аромат. Минимум подготовки — максимум удовольствия!
Ингредиенты
- Ребрышки свиные — 1,5 кг
- Картофель — 4-5 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Горчица — 2 ч. л.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Специи для мяса — по вкусу
Приготовление
- Ребрышки надрежьте между косточками, замаринуйте в смеси горчицы, соевого соуса, масла, соли и специй на 20–30 минут. Овощи нарежьте крупными дольками: картофель четвертинками, морковь толстыми кружками, лук кольцами, помидоры половинками.
- На дно формы выложите картофель, посолите, сверху распределите ребрышки и остальные овощи, посыпьте измельченным чесноком. Накройте фольгой и запекайте 1–1,5 часа при 180 °C до мягкости мяса и картофеля. Приятного аппетита!
