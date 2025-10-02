Ребрышки с овощами в духовке: питательное блюдо без хлопот

Ребрышки с овощами в духовке: питательное блюдо без хлопот! Мясо, запеченное с картофелем и морковью, получается невероятно сочным, а помидоры и специи создают насыщенный аромат. Минимум подготовки — максимум удовольствия!

Ингредиенты

Ребрышки свиные — 1,5 кг

Картофель — 4-5 шт.

Помидоры — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Горчица — 2 ч. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Специи для мяса — по вкусу

Приготовление

Ребрышки надрежьте между косточками, замаринуйте в смеси горчицы, соевого соуса, масла, соли и специй на 20–30 минут. Овощи нарежьте крупными дольками: картофель четвертинками, морковь толстыми кружками, лук кольцами, помидоры половинками. На дно формы выложите картофель, посолите, сверху распределите ребрышки и остальные овощи, посыпьте измельченным чесноком. Накройте фольгой и запекайте 1–1,5 часа при 180 °C до мягкости мяса и картофеля. Приятного аппетита!

