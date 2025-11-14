Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага

Свиные ребрышки промокните бумажным полотенцем и натрите смесью молотого кориандра, сладкой паприки и щепотки кайенского перца для легкой остроты. Оставьте пропитаться на 20 минут. Для маринада смешайте до однородности 3 столовые ложки густого меда, 3 столовые ложки дижонской горчицы, столовую ложку соевого соуса и 2 раздавленных зубчика чеснока. Щедро обмажьте ребра получившимся соусом. Плотно заверните ребрышки в двойной слой фольги, чтобы создать эффект пароварки и не выпустить наружу ни капли сока. Отправьте сверток в разогретую до 160 °C духовку на полтора часа. За это время мясо станет совершенно мягким и легко будет отделяться от кости. В завершение аккуратно раскройте фольгу, увеличьте температуру до 200 °C и запекайте еще 10–15 минут до появления золотистой корочки. Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами.

