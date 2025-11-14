Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:46

Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага

Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Свиные ребрышки промокните бумажным полотенцем и натрите смесью молотого кориандра, сладкой паприки и щепотки кайенского перца для легкой остроты. Оставьте пропитаться на 20 минут. Для маринада смешайте до однородности 3 столовые ложки густого меда, 3 столовые ложки дижонской горчицы, столовую ложку соевого соуса и 2 раздавленных зубчика чеснока. Щедро обмажьте ребра получившимся соусом. Плотно заверните ребрышки в двойной слой фольги, чтобы создать эффект пароварки и не выпустить наружу ни капли сока. Отправьте сверток в разогретую до 160 °C духовку на полтора часа. За это время мясо станет совершенно мягким и легко будет отделяться от кости. В завершение аккуратно раскройте фольгу, увеличьте температуру до 200 °C и запекайте еще 10–15 минут до появления золотистой корочки. Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами.

Ранее мы писали о том, как приготовить шарлотку по-советски.

быстрые рецепты
простые рецепты
ребрышки
духовка
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Россиянке удалили более 100 камней из обеих почек
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.