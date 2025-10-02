Праздничный салат с курицей и гранатом: вкусный рецепт из простых продуктов

Этот праздничный салат с курицей и гранатом станет настоящим украшением вашего стола. Нежные слои, хрустящие орехи и яркие акценты создают изысканную композицию вкуса и вида. Идеальное блюдо для особого случая, которое впечатлит и накормит всех гостей.

Ингредиенты

Филе куриное — 300 г

Картофель — 4 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйца куриные — 4 шт.

Яйца перепелиные — 5 шт.

Орехи грецкие — 80 г

Зерна граната — 100 г

Лук зеленый — 3 стебля

Укроп — для украшения

Майонез — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Отварите до готовности картофель, морковь, куриное филе и яйца. Очищенные картофель, морковь и куриные яйца натрите на крупной терке, курицу нарежьте мелкими кубиками. Выкладывайте салат слоями: картофель, майонез, курица, майонез, морковь, майонез, яйца. Сверху посыпьте измельченными грецкими орехами и мелко нарезанным зеленым луком. Украсьте половинками перепелиных яиц, зернами граната и веточками укропа. Приятного аппетита!

