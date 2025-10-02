Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:30

Праздничный салат с курицей и гранатом: вкусный рецепт из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот праздничный салат с курицей и гранатом станет настоящим украшением вашего стола. Нежные слои, хрустящие орехи и яркие акценты создают изысканную композицию вкуса и вида. Идеальное блюдо для особого случая, которое впечатлит и накормит всех гостей.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 300 г
  • Картофель — 4 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Яйца перепелиные — 5 шт.
  • Орехи грецкие — 80 г
  • Зерна граната — 100 г
  • Лук зеленый — 3 стебля
  • Укроп — для украшения
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите до готовности картофель, морковь, куриное филе и яйца. Очищенные картофель, морковь и куриные яйца натрите на крупной терке, курицу нарежьте мелкими кубиками. Выкладывайте салат слоями: картофель, майонез, курица, майонез, морковь, майонез, яйца.
  2. Сверху посыпьте измельченными грецкими орехами и мелко нарезанным зеленым луком. Украсьте половинками перепелиных яиц, зернами граната и веточками укропа. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.

