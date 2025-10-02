Праздничный салат с курицей и гранатом: вкусный рецепт из простых продуктов

Этот праздничный салат с курицей и гранатом станет настоящим украшением вашего стола. Нежные слои, хрустящие орехи и яркие акценты создают изысканную композицию вкуса и вида. Идеальное блюдо для особого случая, которое впечатлит и накормит всех гостей.
Ингредиенты
- Филе куриное — 300 г
- Картофель — 4 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Яйца куриные — 4 шт.
- Яйца перепелиные — 5 шт.
- Орехи грецкие — 80 г
- Зерна граната — 100 г
- Лук зеленый — 3 стебля
- Укроп — для украшения
- Майонез — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Отварите до готовности картофель, морковь, куриное филе и яйца. Очищенные картофель, морковь и куриные яйца натрите на крупной терке, курицу нарежьте мелкими кубиками. Выкладывайте салат слоями: картофель, майонез, курица, майонез, морковь, майонез, яйца.
- Сверху посыпьте измельченными грецкими орехами и мелко нарезанным зеленым луком. Украсьте половинками перепелиных яиц, зернами граната и веточками укропа. Приятного аппетита!
