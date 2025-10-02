Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 11:30

Пицца-запеканка из кабачков с колбасой и сыром: простой рецепт на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пицца-запеканка из кабачков с колбасой и сыром: простой рецепт на сковороде! Она станет приятным открытием для любителей домашней выпечки. Нежное тесто из кабачков, ароматная колбаса и расплавленный сыр создают гармоничное сочетание, напоминающее классическую пиццу, но с более легкой текстурой. Отличный способ накормить семью вкусным и полезным блюдом.

Ингредиенты

  • Кабачки — 500 г
  • Сыр моцарелла — 230 г
  • Колбаса копченая — 80 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Мука — 4 ст. л.
  • Укроп свежий — 3 веточки
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 5 минут, затем тщательно отожмите сок. Добавьте яйцо, сметану, измельченный укроп и чеснок, постепенно введите муку до консистенции густой сметаны. Тесто выложите на разогретую смазанную маслом сковороду, равномерно распределите и жарьте под крышкой 7-8 минут до золотистого низа.
  2. Переверните, посыпьте половиной тертого сыра, выложите нарезанные кружочками колбасу и помидор, покройте оставшимся сыром. Готовьте под крышкой 5–7 минут до расплавления сыра. Приятного аппетита!

Ранее мы говорили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.

кабачки
пицца
сыр
простой рецепт
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.