Пицца-запеканка из кабачков с колбасой и сыром: простой рецепт на сковороде! Она станет приятным открытием для любителей домашней выпечки. Нежное тесто из кабачков, ароматная колбаса и расплавленный сыр создают гармоничное сочетание, напоминающее классическую пиццу, но с более легкой текстурой. Отличный способ накормить семью вкусным и полезным блюдом.

Ингредиенты

Кабачки — 500 г

Сыр моцарелла — 230 г

Колбаса копченая — 80 г

Помидор — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Мука — 4 ст. л.

Укроп свежий — 3 веточки

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 5 минут, затем тщательно отожмите сок. Добавьте яйцо, сметану, измельченный укроп и чеснок, постепенно введите муку до консистенции густой сметаны. Тесто выложите на разогретую смазанную маслом сковороду, равномерно распределите и жарьте под крышкой 7-8 минут до золотистого низа. Переверните, посыпьте половиной тертого сыра, выложите нарезанные кружочками колбасу и помидор, покройте оставшимся сыром. Готовьте под крышкой 5–7 минут до расплавления сыра. Приятного аппетита!

