Пицца-запеканка из кабачков с колбасой и сыром: простой рецепт на сковороде! Она станет приятным открытием для любителей домашней выпечки. Нежное тесто из кабачков, ароматная колбаса и расплавленный сыр создают гармоничное сочетание, напоминающее классическую пиццу, но с более легкой текстурой. Отличный способ накормить семью вкусным и полезным блюдом.
Ингредиенты
- Кабачки — 500 г
- Сыр моцарелла — 230 г
- Колбаса копченая — 80 г
- Помидор — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 1 ст. л.
- Мука — 4 ст. л.
- Укроп свежий — 3 веточки
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 5 минут, затем тщательно отожмите сок. Добавьте яйцо, сметану, измельченный укроп и чеснок, постепенно введите муку до консистенции густой сметаны. Тесто выложите на разогретую смазанную маслом сковороду, равномерно распределите и жарьте под крышкой 7-8 минут до золотистого низа.
- Переверните, посыпьте половиной тертого сыра, выложите нарезанные кружочками колбасу и помидор, покройте оставшимся сыром. Готовьте под крышкой 5–7 минут до расплавления сыра. Приятного аппетита!
Ранее мы говорили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.