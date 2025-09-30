Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 06:00

Разрезать пополам и выложить начинку: обалденная чиабатта-пицца за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разрезать пополам и выложить начинку: обалденная чиабатта-пицца за 10 минут. Идеальный вариант для быстрого перекуса или ужина! Всего несколько минут — и у вас на столе ароматная пицца на чиабатте с разными начинками: классической с песто и свежими овощами и необычной с копченой курицей и ананасом.

Ингредиенты (на 2 половинки)

  • Чиабатта — 1 шт.
  • Соус песто — 2 ст. л.
  • Помидор — 1 шт.
  • Сыр моцарелла — 80 г
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Курица копченая — 100 г
  • Ананас консервированный — 50 г
  • Сыр твёрдый — 50 г

Приготовление

  1. Чиабатту разрежьте вдоль на две половинки. Одну половину смажьте песто, выложите на нее кружочки помидора и ломтики моцареллы. На вторую распределите майонез, сверху добавьте кусочки копченой курицы, ананас и натёртый сыр.
  2. Выложите обе половины на противень и запекайте при 200 °C около 7–10 минут, пока сыр не расплавится и не появится румяная корочка. Подавайте горячей, разрезав на порционные кусочки.

Ранее мы готовили хрустящую пиццу на тостовом хлебе! Идеальный перекус за 15 минут.

пицца
закуска
простой рецепт
хлеб
Ольга Шмырева
О. Шмырева
