Разрезать пополам и выложить начинку: обалденная чиабатта-пицца за 10 минут. Идеальный вариант для быстрого перекуса или ужина! Всего несколько минут — и у вас на столе ароматная пицца на чиабатте с разными начинками: классической с песто и свежими овощами и необычной с копченой курицей и ананасом.

Ингредиенты (на 2 половинки)

Чиабатта — 1 шт.

Соус песто — 2 ст. л.

Помидор — 1 шт.

Сыр моцарелла — 80 г

Майонез — 1 ст. л.

Курица копченая — 100 г

Ананас консервированный — 50 г

Сыр твёрдый — 50 г

Приготовление

Чиабатту разрежьте вдоль на две половинки. Одну половину смажьте песто, выложите на нее кружочки помидора и ломтики моцареллы. На вторую распределите майонез, сверху добавьте кусочки копченой курицы, ананас и натёртый сыр. Выложите обе половины на противень и запекайте при 200 °C около 7–10 минут, пока сыр не расплавится и не появится румяная корочка. Подавайте горячей, разрезав на порционные кусочки.

