«Саморазоблачительно»: Захарова ответила Лондону на обращение к Путину Захарова: Лондон сделал саморазоблачительное заявление по конфликту на Украине

Британский министр обороны Джон Хили сделал саморазоблачительное заявление, когда обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. По ее словам, призыв к завершению конфликта на Украине стал признанием в причастности Лондона к эскалации ситуации.

Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном, — указала дипломат.

Захарова напомнила, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году лично отговаривал киевские власти от участия в мирных переговорах. Представитель МИД РФ расценила нынешнее обращение Лондона как «крик отчаяния» и попытку запугивания. Она подчеркнула, что британские спецслужбы и политический истеблишмент внедряли тактику экстремизма и терроризма, а теперь повторяют ее в национальном качестве.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник обратил внимание, что страны Запада устали финансировать боевые действия на Украине и пытаются скрыть свое слабое положение громкими высказываниями в адрес России. По его словам, такие заявления отражают неспособность стран — партнеров Киева диктовать условия.