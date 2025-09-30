Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 08:10

«Саморазоблачительно»: Захарова ответила Лондону на обращение к Путину

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Британский министр обороны Джон Хили сделал саморазоблачительное заявление, когда обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. По ее словам, призыв к завершению конфликта на Украине стал признанием в причастности Лондона к эскалации ситуации.

Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном, — указала дипломат.

Захарова напомнила, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году лично отговаривал киевские власти от участия в мирных переговорах. Представитель МИД РФ расценила нынешнее обращение Лондона как «крик отчаяния» и попытку запугивания. Она подчеркнула, что британские спецслужбы и политический истеблишмент внедряли тактику экстремизма и терроризма, а теперь повторяют ее в национальном качестве.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник обратил внимание, что страны Запада устали финансировать боевые действия на Украине и пытаются скрыть свое слабое положение громкими высказываниями в адрес России. По его словам, такие заявления отражают неспособность стран — партнеров Киева диктовать условия.

