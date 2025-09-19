Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 15:00

Мини-пицца на квадратиках из слоеного теста: готовится 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мини-пицца на квадратиках из слоеного теста: готовится 20 минут. Эта хрустящая мини-пицца станет любимой закуской для всей семьи! Она готовится за считаные минуты из простых ингредиентов и получается невероятно ароматной и хрустящей. Идеальный вариант для быстрого перекуса, завтрака или внезапного прихода гостей.

Ингредиенты

  • Тесто слоеное бездрожжевое — 400 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Кетчуп или томатная паста — 2 ст. л.
  • Колбаса вареная — 100 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Огурцы маринованные — 2 шт.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Сыр твердый — 150 г

Приготовление

  1. Разморозьте слоеное тесто согласно инструкции на упаковке. Раскатайте его в тонкий пласт и вырежьте стаканом или кружкой небольшие кружочки-основы для будущих мини-пицц. Противень застелите пергаментом и выложите заготовки. Каждую основу смажьте смесью кетчупа и майонеза. Вареную колбасу нарежьте тонкими ломтиками или кубиками, помидоры тонкими кружочками, а маринованные огурцы небольшими кусочками.
  2. На подготовленные основы выложите начинку: сначала колбасу, затем помидоры и огурцы. Сверху обильно посыпьте натертым на крупной терке сыром. Края каждой мини-пиццы можно слегка завернуть, чтобы начинка не вытекала. Взбейте яйцо вилкой и слегка смажьте им края теста для румяной корочки. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте мини-пиццы 15–20 минут до полного расплавления сыра и золотистого цвета теста. Подавайте горячими сразу после приготовления.

Ранее мы готовили пиццу с курицей и соусом ранч. Простой домашний рецепт, а результат как в пиццерии.

пицца
тесто
простой рецепт
закуска
быстрый рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.