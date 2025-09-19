Мини-пицца на квадратиках из слоеного теста: готовится 20 минут. Эта хрустящая мини-пицца станет любимой закуской для всей семьи! Она готовится за считаные минуты из простых ингредиентов и получается невероятно ароматной и хрустящей. Идеальный вариант для быстрого перекуса, завтрака или внезапного прихода гостей.

Ингредиенты

Тесто слоеное бездрожжевое — 400 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Кетчуп или томатная паста — 2 ст. л.

Колбаса вареная — 100 г

Помидор — 1 шт.

Огурцы маринованные — 2 шт.

Майонез — 1 ст. л.

Сыр твердый — 150 г

Приготовление

Разморозьте слоеное тесто согласно инструкции на упаковке. Раскатайте его в тонкий пласт и вырежьте стаканом или кружкой небольшие кружочки-основы для будущих мини-пицц. Противень застелите пергаментом и выложите заготовки. Каждую основу смажьте смесью кетчупа и майонеза. Вареную колбасу нарежьте тонкими ломтиками или кубиками, помидоры тонкими кружочками, а маринованные огурцы небольшими кусочками. На подготовленные основы выложите начинку: сначала колбасу, затем помидоры и огурцы. Сверху обильно посыпьте натертым на крупной терке сыром. Края каждой мини-пиццы можно слегка завернуть, чтобы начинка не вытекала. Взбейте яйцо вилкой и слегка смажьте им края теста для румяной корочки. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте мини-пиццы 15–20 минут до полного расплавления сыра и золотистого цвета теста. Подавайте горячими сразу после приготовления.

