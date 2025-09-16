Пицца с курицей и соусом ранч: простой домашний рецепт, а результат как в пиццерии

Пицца с курицей и соусом ранч: простой домашний рецепт, а результат как в пиццерии! Это невероятно нежное сочетание ароматной курицы, тягучего сыра и пикантного соуса. Идеальный вариант для семейного ужина или встречи с друзьями — готовится просто, а исчезает мгновенно!

Ингредиенты

Вода теплая — 250 мл

Дрожжи сухие — 7 г

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Мука пшеничная — 380 г

Майонез — 2 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Молоко — 3 ст. л.

Чеснок сушеный — 0,5 ч. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Куриное филе — 200 г

Сыр моцарелла — 200 г

Специи — по вкусу

Приготовление

Для теста смешайте теплую воду, дрожжи, соль, сахар и масло. Добавьте муку, замесите эластичное тесто и оставьте на 1 час под полотенцем. Для соуса ранч соедините майонез, сметану, молоко, чеснок, лимонный сок и специи. Курицу обжарьте со специями и нарежьте. Раскатайте тесто, смажьте соусом, посыпьте тертым сыром, выложите курицу и снова сыр. Выпекайте 5–8 минут при 240 °C.

