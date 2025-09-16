Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 12:30

Пицца с курицей и соусом ранч: простой домашний рецепт, а результат как в пиццерии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пицца с курицей и соусом ранч: простой домашний рецепт, а результат как в пиццерии! Это невероятно нежное сочетание ароматной курицы, тягучего сыра и пикантного соуса. Идеальный вариант для семейного ужина или встречи с друзьями — готовится просто, а исчезает мгновенно!

Ингредиенты

  • Вода теплая — 250 мл
  • Дрожжи сухие — 7 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Мука пшеничная — 380 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Молоко — 3 ст. л.
  • Чеснок сушеный — 0,5 ч. л.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Куриное филе — 200 г
  • Сыр моцарелла — 200 г
  • Специи — по вкусу

Приготовление

  1. Для теста смешайте теплую воду, дрожжи, соль, сахар и масло. Добавьте муку, замесите эластичное тесто и оставьте на 1 час под полотенцем. Для соуса ранч соедините майонез, сметану, молоко, чеснок, лимонный сок и специи.
  2. Курицу обжарьте со специями и нарежьте. Раскатайте тесто, смажьте соусом, посыпьте тертым сыром, выложите курицу и снова сыр. Выпекайте 5–8 минут при 240 °C.

Ранее мы готовили пиццу «Молния». Когда хочется быстро и без возни, делаем секретное тесто на кефире.

курица
пицца
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
