Пицца с курицей и соусом ранч: простой домашний рецепт, а результат как в пиццерии! Это невероятно нежное сочетание ароматной курицы, тягучего сыра и пикантного соуса. Идеальный вариант для семейного ужина или встречи с друзьями — готовится просто, а исчезает мгновенно!
Ингредиенты
- Вода теплая — 250 мл
- Дрожжи сухие — 7 г
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Мука пшеничная — 380 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Молоко — 3 ст. л.
- Чеснок сушеный — 0,5 ч. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Куриное филе — 200 г
- Сыр моцарелла — 200 г
- Специи — по вкусу
Приготовление
- Для теста смешайте теплую воду, дрожжи, соль, сахар и масло. Добавьте муку, замесите эластичное тесто и оставьте на 1 час под полотенцем. Для соуса ранч соедините майонез, сметану, молоко, чеснок, лимонный сок и специи.
- Курицу обжарьте со специями и нарежьте. Раскатайте тесто, смажьте соусом, посыпьте тертым сыром, выложите курицу и снова сыр. Выпекайте 5–8 минут при 240 °C.
