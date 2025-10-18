Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 17:00

Этот рецепт вкуснее мяса по-французски! Сочный ужин из грудки, картошки и сыра — без возни и танцев с бубном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда надоело сложное мясо по-французски, эта простая запеканка станет настоящим открытием! Нежные куриные грудки под золотистой картофельной шапкой с расплавленным сыром — вот идеальное сочетание для сытного семейного ужина. В отличие от своего французского аналога это блюдо готовится быстрее, требует минимум усилий, но получается не менее вкусным и праздничным. Аромат запекающихся грудки и картофеля с сыром наполнит ваш дом уютом, а аппетитная румяная корочка никого не оставит равнодушным.

Приготовление

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 4 картофелины, 150 г твердого сыра, 200 мл сливок, 1 яйцо, 1 луковица, соль, перец, прованские травы. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Куриные грудки нарежьте пластинами, отбейте. Лук нарежьте полукольцами. Форму смажьте маслом. Выложите слоями: картофель, лук, курицу. Посолите, поперчите, посыпьте травами. Сливки смешайте с яйцом, залейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

