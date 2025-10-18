Освоила рецепт кефтедес за вечер! Сочные котлеты по-гречески. Мясо не сухое, сохраняет вкус даже на второй день

Котлеты по-гречески, или кефтедес, — это настоящая жемчужина средиземноморской кухни, которая покоряет с первого укуса. В отличие от привычных нам котлет, греческие обладают совершенно особым характером — их готовят из смеси свинины и говядины с добавлением оливкового масла, красного лука и ароматных трав. Секрет их неповторимого вкуса кроется в идеальном балансе специй, где орегано, мята и петрушка создают удивительно свежий букет. Эти котлеты получаются сочными внутри с хрустящей золотистой корочкой снаружи, а их аромат наполняет кухню атмосферой греческой таверны.

Приготовление

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 50 г панировочных сухарей, пучок петрушки, по 1 ч. л. сушеной мяты и орегано, соль, перец, оливковое масло для жарки. Лук и чеснок мелко нарежьте, зелень порубите. В миске смешайте фарш, лук, чеснок, яйцо, сухари и специи. Тщательно вымесите массу руками и оставьте на 30 минут в холодильнике. Сформируйте небольшие приплюснутые котлеты. Обжарьте на хорошо разогретом оливковом масле по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте с дольками лимона, овощным салатом и соусом дзадзики.

