17 октября 2025 в 07:00

Если не готовили котлеты так, то много потеряли: шикарный рецепт с творогом, курицей и кабачком — еще и для похудения подходит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если не готовили котлеты так, то много потеряли: шикарный рецепт с творогом, курицей и кабачком — еще и для похудения подходит! Идеальный баланс белка и овощей создает сочную текстуру и легкий вкус. Прекрасный вариант для полезного ужина — низкокалорийно, но при этом невероятно сытно и вкусно.

Ингредиенты

  • Филе куриной грудки — 400 г
  • Кабачок — 200 г
  • Творог — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп — 2 ст. л.
  • Сухари панировочные — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Куриное филе и луковицу измельчите в блендере. Кабачок натрите на мелкой терке и отожмите лишнюю жидкость. Смешайте фарш с кабачком, творогом, яйцом, измельченным чесноком и укропом. Посолите, поперчите и добавьте 2 ст. л. сухарей.
  2. Сформируйте котлеты, обваляйте в оставшихся сухарях. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Для более диетического варианта запекайте в духовке 20 минут при 180 °C.

Ранее мы готовили курицу тандури, которая перенесет вас в Индию своими пряными ароматами! Йогуртовый маринад и смесь специй.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
