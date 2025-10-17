Если не готовили котлеты так, то много потеряли: шикарный рецепт с творогом, курицей и кабачком — еще и для похудения подходит

Если не готовили котлеты так, то много потеряли: шикарный рецепт с творогом, курицей и кабачком — еще и для похудения подходит! Идеальный баланс белка и овощей создает сочную текстуру и легкий вкус. Прекрасный вариант для полезного ужина — низкокалорийно, но при этом невероятно сытно и вкусно.

Ингредиенты

Филе куриной грудки — 400 г

Кабачок — 200 г

Творог — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — 2 ст. л.

Сухари панировочные — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Куриное филе и луковицу измельчите в блендере. Кабачок натрите на мелкой терке и отожмите лишнюю жидкость. Смешайте фарш с кабачком, творогом, яйцом, измельченным чесноком и укропом. Посолите, поперчите и добавьте 2 ст. л. сухарей. Сформируйте котлеты, обваляйте в оставшихся сухарях. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Для более диетического варианта запекайте в духовке 20 минут при 180 °C.

