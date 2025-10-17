Если не готовили котлеты так, то много потеряли: шикарный рецепт с творогом, курицей и кабачком — еще и для похудения подходит! Идеальный баланс белка и овощей создает сочную текстуру и легкий вкус. Прекрасный вариант для полезного ужина — низкокалорийно, но при этом невероятно сытно и вкусно.
Ингредиенты
- Филе куриной грудки — 400 г
- Кабачок — 200 г
- Творог — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — 2 ст. л.
- Сухари панировочные — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
Приготовление
- Куриное филе и луковицу измельчите в блендере. Кабачок натрите на мелкой терке и отожмите лишнюю жидкость. Смешайте фарш с кабачком, творогом, яйцом, измельченным чесноком и укропом. Посолите, поперчите и добавьте 2 ст. л. сухарей.
- Сформируйте котлеты, обваляйте в оставшихся сухарях. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Для более диетического варианта запекайте в духовке 20 минут при 180 °C.
