Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 18:10

Белорусские гречаники: котлеты, которые заменят и гарнир, и мясо

Рецепт белорусских котлет с гречкой Рецепт белорусских котлет с гречкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гречаники — котлеты, которые сочетают нежный мясной фарш и ароматную гречку. Они очень вкусные и удивительно универсальные: подавать можно и как основное блюдо, и как самостоятельный гарнир.

1 стакан гречки сварите. В подходящей емкости соедините 400 г мясного фарша (лучше брать смешанный, свино-говяжий), остывшую гречку, мелко нарезанную луковицу. Вбейте куриное яйцо, посолите, поперчите. Перемешайте массу, пока не станет однородной. Сформируйте котлетки и обжарьте на подсолнечном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Чтобы гречаники стали особенно мягкими, можно переложить их в форму, залить 200 мл сметаны, смешанной с водой (1:1), и потомить в духовке 20 минут при 180 °C.

  • Совет: добавьте в фарш немного измельченного чеснока и зелени — аромат получится насыщеннее, а вкус ярче.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 230 ккал, время приготовления — 45 минут.

Беляши по-татарски — классический рецепт легендарной выпечки.

Читайте также
4 простых шага: рецепт говяжьей печени на сковороде — сочнее не бывает
Семья и жизнь
4 простых шага: рецепт говяжьей печени на сковороде — сочнее не бывает
Лучший оливье с колбасой: рецепт, который не подводит
Семья и жизнь
Лучший оливье с колбасой: рецепт, который не подводит
Обалденные гречаники в томатном соусе: это блюдо с гречкой улетит на ура — семья будет просить еще
Общество
Обалденные гречаники в томатном соусе: это блюдо с гречкой улетит на ура — семья будет просить еще
Капустные оладьи с соусом из крабовых палочек: жаль, раньше так не догадалась сделать. Обалденная вкуснятина из простых продуктов
Общество
Капустные оладьи с соусом из крабовых палочек: жаль, раньше так не догадалась сделать. Обалденная вкуснятина из простых продуктов
«Картина неоднозначная»: Лукашенко высказался об экономике Белоруссии
Страны СНГ
«Картина неоднозначная»: Лукашенко высказался об экономике Белоруссии
рецепты
рецепт
гречка
котлеты
Белоруссия
Белоруссия
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
В России нашли древний поселок-призрак, которого нет ни на одной карте
Российский удар по учебному центру ВСУ признали в самой украинской армии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.