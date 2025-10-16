Белорусские гречаники: котлеты, которые заменят и гарнир, и мясо

Гречаники — котлеты, которые сочетают нежный мясной фарш и ароматную гречку. Они очень вкусные и удивительно универсальные: подавать можно и как основное блюдо, и как самостоятельный гарнир.

1 стакан гречки сварите. В подходящей емкости соедините 400 г мясного фарша (лучше брать смешанный, свино-говяжий), остывшую гречку, мелко нарезанную луковицу. Вбейте куриное яйцо, посолите, поперчите. Перемешайте массу, пока не станет однородной. Сформируйте котлетки и обжарьте на подсолнечном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Чтобы гречаники стали особенно мягкими, можно переложить их в форму, залить 200 мл сметаны, смешанной с водой (1:1), и потомить в духовке 20 минут при 180 °C.

Совет: добавьте в фарш немного измельченного чеснока и зелени — аромат получится насыщеннее, а вкус ярче.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 230 ккал, время приготовления — 45 минут.

