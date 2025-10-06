Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 07:25

Беляши — классический рецепт сытной татарской выпечки! Просто и сочно

Беляши по-татарски: простой рецепт

Беляши — это сытные, круглые пирожки из дрожжевого теста с начинкой из рубленого мяса, обжаренные во фритюре. Секрет их невероятной сочности кроется в сочетании сырого мяса, большого количества лука и правильной техники приготовления.

Для дрожжевого теста возьмите 550–600 г пшеничной муки. Замесите опару: в 300 мл теплой жидкости (смесь молока и кефира или просто воды) растворите 1 ч. л. сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара. Дайте пене подняться. Затем добавьте 1 ч. л. соли, 2 куриных яйца и 50 мл растительного масла. Постепенно введите муку и замесите мягкое, нелипкое тесто. Дайте ему подняться в теплом месте 40–60 минут.

Пока тесто подходит, займитесь начинкой. Возьмите 600 г фарша (традиционно говядина, баранина или их смесь), добавьте 500 г мелко нарезанного репчатого лука — лука должно быть много, это залог сочности! Приправьте 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца и по желанию зирой и кориандром. Для дополнительной сочности добавьте 50 мл воды или бульона в фарш.

Разделите тесто на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в лепешку толщиной около 0,5 см. В центр каждой лепешки положите 1–1,5 ст. л. фарша. Соберите края теста к центру и тщательно защипните их, формируя полностью закрытый круглый пирожок. Прижмите беляши ладонью, чтобы они стали плоскими. Разогрейте растительное масло для жарки (около 500–700 мл) в глубокой сковороде. Опускайте беляши в горячее масло и жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны, пока они не станут золотисто-коричневыми. Готовые беляши выкладывайте на бумажное полотенце. Подавайте очень горячими!

  • Совет: чтобы мясо внутри точно приготовилось, убавьте огонь и дайте беляшам потомиться под крышкой еще несколько минут.

Запеканка с курицей и брокколи — полезный ужин: смотрите наш простой рецепт.

