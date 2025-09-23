«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 11:45

Запеканка с курицей и брокколи — полезный ужин: вкусно и легко!

Простая запеканка с курицей: легкий рецепт Простая запеканка с курицей: легкий рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется приготовить что-то питательное, но при этом не слишком калорийное, эта запеканка выручит в любой ситуации. Сочные кусочки куриного мяса гармонично сочетаются с брокколи, а тянущийся сыр создает аппетитную корочку. Все делается просто, а продукты наверняка найдутся под рукой.

Нарежьте около 400 г куриного филе небольшими кубиками и слегка подрумяньте на сковороде. Соцветия брокколи (примерно 300 г) опустите в кипящую подсоленную воду и бланшируйте 3–4 минуты, затем откиньте на дуршлаг.

В отдельной миске соедините 3 яйца с 200 мл сливок или молока, приправьте смесь солью и перцем, вмешайте 100 г натертого сыра. Брокколи и курицу разложите в форме для запекания, залейте приготовленной заливкой. Рекомендуем добавить еще 50 г сыра для красивой шапочки.

Запекайте в духовке при 180 °C где-то 25 минут, пока верх не станет аппетитным и золотистым.

  • Совет: щепотка мускатного ореха или свежемолотого перца придаст заливке изысканный аромат.

Читайте также: 6 ленивых блюд для уютных осенних вечеров.

