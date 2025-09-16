6 лучших ленивых рецептов осени: от штруделя до завтрака — очень быстро

Собрали подборку простых и очень быстрых рецептов, которые можно приготовить прямо сейчас из доступных этой осенью продуктов. Блюда из нашего списка не отнимают много времени. Мы собрали шесть лучших ленивых рецептов: от ленивого штруделя до супа, который идеально подать на обед.

Ленивый яблочный штрудель за 20 минут

Два готовых пласта слоеного теста раскатываем в прямоугольник. Три крупных яблока очищаем от кожуры, нарезаем тонкими дольками и смешиваем с двумя столовыми ложками сахара, чайной ложкой корицы и горстью измельченных грецких орехов. Равномерно распределяем начинку по тесту, аккуратно сворачиваем рулетом. Смазываем поверхность взбитым яйцом, посыпаем сахарной пудрой и выпекаем 20 минут при 180 °C. Подаем теплым с шариком ванильного мороженого — идеально для дождливого осеннего вечера!

Завтрак-пятиминутка в кружке

В большую кружку разбиваем два яйца, добавляем две столовые ложки овсяных хлопьев, столовую ложку молока и половину натертого яблока. Приправляем щепоткой корицы и ванильного сахара, тщательно перемешиваем вилкой. Ставим в микроволновку на 3–4 минуты на максимальной мощности. Получается воздушный и полезный завтрак, который готовится быстрее, чем закипает чайник!

Завтрак в кружке: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырный суп с копченостями

Одну картофелину и морковку нарезаем кубиками, отправляем вариться в литре воды. Через 10 минут добавляем 200 граммов нарезанной кубиками копченой курицы или грудинки. Плавленый сырок натираем на терке и постепенно вводим в бульон, постоянно помешивая. Доводим до кипения, выключаем и настаиваем под крышкой пять минут. Подаем с сухариками и зеленью — сытно и по-осеннему согревающе.

Тыквенно-кокосовый суп-пюре: для тех, кто хочет экспериментов

Четыреста граммов тыквы очищаем от кожуры, нарезаем кубиками и варим в овощном бульоне до мягкости. Добавляем 200 мл кокосового молока, щепотку куркумы и имбиря. Измельчаем блендером до однородной кремовой текстуры, солим по вкусу. Прогреваем на медленном огне еще 2–3 минуты. Подаем с тыквенными семечками и каплей сливок — нежно, ароматно и по-осеннему.

Картофель с сыром в духовке на ужин

Четыре картофелины нарезаем тонкими кружочками, выкладываем в форму для запекания. Смешиваем две столовые ложки сметаны с солью, перцем и прованскими травами. Заливаем картофель соусом, сверху обильно посыпаем 150 граммами тертого сыра. Запекаем 30–35 минут при 200 °C до золотистой корочки. Блюдо готовится само, пока вы можете заниматься другими делами!

Горячие бутерброды с грибами: быстрая и вкусная закуска

Сто граммов шампиньонов нарезаем пластинками, обжариваем на сливочном масле 5–7 минут. Добавляем столовую ложку сметаны и немного зелени. На четыре ломтя хлеба выкладываем грибную начинку, сверху посыпаем 50 граммами тертого сыра. Отправляем в духовку на 10 минут при 180 °C или в микроволновку на 3 минуты. Идеальный перекус для осеннего вечера!

Ленивый рецепт грибов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Советы для ленивой осенней кухни

Используйте готовое тесто — оно экономит массу времени.

Готовьте в порционных формах — это уменьшает количество посуды для мытья.

Не бойтесь замороженных овощей — они сохраняют все витамины.

Готовьте из сезонных овощей и фруктов — ешьте их больше, пока цены ниже.

Эти рецепты отлично подходят для начинающих кулинаров и тех, кто ценит свое время. Какой из них попробуете первым? И не забудьте посмотреть еще один рецепт ленивого штруделя у нас на сайте.