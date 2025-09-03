Как «Три стакана», но по-итальянски: готовим яблочный пирог сбричолата

Итальянский ответ на наши «Три стакана» — это пирог сбричолата. Название происходит от слова sbriciolare, что означает «крошить». И это идеально описывает его текстуру: нежную, рассыпчатую, словно песочную. Приготовить его так же просто, как и его русский аналог.

Для приготовления этого пирога вам понадобится 300 г муки, 120 г сахара, 120 г холодного сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотка соли. Для начинки возьмите 4–5 яблок, сок четверти лимона и 0,5 ч. л. корицы. Сначала разогрейте духовку до 180 °C. Яблочки избавьте от кожуры и серединки. Резать советуем кубиками. Переложите их на сковородку, добавьте половину порции сахарного песка, сок лимона и корицу. Тушите на средней мощности плиты 6–8 минут, пока яблоки не станут мягкими.

Теперь займемся тестом. В отдельной емкости соедините просеянную муку с разрыхлителем и солью. Всыпьте нарезанное кубиками холодное масло и оставшийся сахарный песок. Перетрите все в песочную крошку. В отдельной миске взбейте вилкой одной яйцо. Влейте к крошке и вновь размешайте.

Форму для выпечки покройте силиконовым ковриком или пергаментом. Выложите одну часть крошки на дно, затем распределите сверху яблоки. Накройте оставшейся частью крошки и выпекайте пирог приблизительно 40 минут, пока не подрумянится.

Совет: для более интересного вкуса в тесто можно добавить немного молотого миндаля или фундука.

