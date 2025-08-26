Яблочный пирог «Три стакана» с молоком — нашумевший десерт: очень просто!

Пирог «Три стакана» — это уникальная выпечка, которая стала хитом в интернете. Его секрет в том, что все ингредиенты просто высыпают в форму слоями. В этой версии добавили еще и молоко. В итоге получается нежный, сочный и очень вкусный десерт, который под силу даже новичку.

Для этого пирога вам понадобится по одному стакану (объемом 200–250 мл) хлебопекарной муки, сахарного песка и манки. Также подготовьте 5 спелых яблок, 1 стакан молока любой жирности, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. лимонного сока и 30 г сливочного масла. Сначала смешайте все сухие ингредиенты: просеянную муку с разрыхлителем, сахаром и манкой. Очищенные яблоки натрите и сразу же сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Теперь можно собирать пирог. Разъемную форму для выпечки застелите ковриком для выпечки или пергаментом. Высыпьте на дно 1/3 сухой смеси, следом выложите половину яблок. Снова высыпьте вторую треть сухой смеси, выложите остатки яблок, засыпьте последней третью теста. В сотейнике подогрейте молоко, растопите в нем сливочное масло, залейте этой теплой смесью пирог. Сделайте в пироге пару небольших отверстий ножом, чтобы он пропитался равномерно. Выпекайте примерно 50 минут, пока пирог не подрумянится.

Совет: если яблоки слишком кислые, можно добавить в них немного сахара перед укладкой в пирог.

Совет: молоко делает пирог более сочным и нежным.

