Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 09:15

Яблочный пирог «Три стакана» с молоком — нашумевший десерт: очень просто!

Простой пирог «Три стакана» с молоком Простой пирог «Три стакана» с молоком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог «Три стакана» — это уникальная выпечка, которая стала хитом в интернете. Его секрет в том, что все ингредиенты просто высыпают в форму слоями. В этой версии добавили еще и молоко. В итоге получается нежный, сочный и очень вкусный десерт, который под силу даже новичку.

Для этого пирога вам понадобится по одному стакану (объемом 200–250 мл) хлебопекарной муки, сахарного песка и манки. Также подготовьте 5 спелых яблок, 1 стакан молока любой жирности, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. лимонного сока и 30 г сливочного масла. Сначала смешайте все сухие ингредиенты: просеянную муку с разрыхлителем, сахаром и манкой. Очищенные яблоки натрите и сразу же сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Теперь можно собирать пирог. Разъемную форму для выпечки застелите ковриком для выпечки или пергаментом. Высыпьте на дно 1/3 сухой смеси, следом выложите половину яблок. Снова высыпьте вторую треть сухой смеси, выложите остатки яблок, засыпьте последней третью теста. В сотейнике подогрейте молоко, растопите в нем сливочное масло, залейте этой теплой смесью пирог. Сделайте в пироге пару небольших отверстий ножом, чтобы он пропитался равномерно. Выпекайте примерно 50 минут, пока пирог не подрумянится.

  • Совет: если яблоки слишком кислые, можно добавить в них немного сахара перед укладкой в пирог.

  • Совет: молоко делает пирог более сочным и нежным.

Читайте также: классическая версия легендарных «Трех стаканов».

рецепты
яблоки
пироги
выпечка
простыерецепты
кулинария
кухня
десерты
быстрыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брюсселе призвали США «закручивать гайки» в отношении России
Россиянка с рекордными 400 баллами на ЕГЭ определилась с вузом
В одной из бригад ВСУ началась вспышка туберкулеза
Трое подростков попали под суд из-за поджога на железной дороге
Убежавшего в лес террориста из «Крокуса» снимали с дерева
В Киеве заявили, что готовы к переговорам Зеленского и Путина
«Он великолепен»: Дакаскос высоко оценил талант Юры Борисова
Стало известно, мешает ли женщине присутствующий при родах муж
Раскрыты последствия падения обломков БПЛА в Рязанской области
В РФПИ резко отреагировали на критику Вуди Аллена
Россияне стали меньше покупать легковые машины
Маск жестко прошелся по уничтожающим народ правительствам
Яблочный пирог «Три стакана» с молоком — нашумевший десерт: очень просто!
Владимир Пресняков впервые высказался о разводе старшего сына Никиты
Си Цзиньпин тремя словами охарактеризовал отношения с Россией
Названо число стран — участниц ВЭФ-2025
Боец спас жизнь сослуживца и обратил в бегство украинский спецназ
Раскрыты данные о последствиях атаки ВСУ под Петербургом
Тысячи бойцов ВСУ могут попасть в котел в ДНР
Раскрыто, что будет с выбросившим жену и сына из окна банкиром
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.